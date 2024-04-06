В нижегородском здании Intel откроют IT-школу

Правительство Нижегородской области в сотрудничестве со Сбером и партнёрами бизнеса планируют использовать здание компании Intel для размещения ряда проектов IT-индустрии, рассказали «Царьграду» в пресс-службе облправительства.
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