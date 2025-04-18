Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Александр Павлов
    "Прибыли в Советский Союз?...Русская водка! Водка! Им нравится!""Слушай, Ван Дамы...
  • svet alex
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"Слушай, Ван Дамыч…": Поплавская предупредила Россию об угрозе. "Брюссельские мускулы" нацелились на Москву

"Слушай, Ван Дамыч…": Поплавская предупредила Россию об угрозе. "Брюссельские мускулы" нацелились на Москву

IMAGO/Christoph Hardt/imago-images.de/Globallookpress Актриса Яна Поплавская предупредила Россию о серьёзной угрозе со стороны Запада.

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Комментарии
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В К
Точно! Как говорила Раневская, люди , как свечи, одни для света, а другие для геморроя!
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4 час.
Виктор Коряцкий
Некогда Микки Рурк обгадил его прямо на красной дорожке во время какой то церемонии награждения, как чувствовал, что гнилой.
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1 час.
Александр Павлов
&quot;Прибыли в Советский Союз?...Русская водка! Водка! Им нравится!&quot;
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8 мин.
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