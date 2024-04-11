В «Сибирь-Арене» пройдет международный турнир по хоккею

В «Кубке Будущего» примут участие перспективные хоккеисты нового поколения. С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет «Кубок Будущего» – международный турнир по хоккею с участием самых перспективных молодых игроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии