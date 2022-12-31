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Федоров о победном голе Брюквина «Локомотиву»: «Он привнес новую энергию в ЦСКА, рад за его прогресс»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1 ОТ). «Все-таки, можно сказать, нам удалось сохранить ту концентрацию, то внимание даже после пропущенной шайбы.

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