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Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

Порядка 100 млрд евро собирается потратить ЕС на реинкарнацию своего оборонного комплекса. Если верить заявлению комиссара по внутреннему рынку, Тьерри Бретону, который обещал в феврале представить детальный план этой реформы.

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Комментарии
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Александр Гребнев
100% правда голодный запад а во главе сытые жадные орды поглотивших ЕС а сытый не поверит голодному что запад на грани истощения смотреть смешно как все главы бегают заглядывая в рот Америке что хотели то получили плохо когда думать нечем
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