Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

Александр Гребнев

100% правда голодный запад а во главе сытые жадные орды поглотивших ЕС а сытый не поверит голодному что запад на грани истощения смотреть смешно как все главы бегают заглядывая в рот Америке что хотели то получили плохо когда думать нечем