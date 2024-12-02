Евгений Варакин: «Чистая вода, промпарки, курортный комплекс – планов громадье»

Как решить проблему с нехваткой чистой воды и маятниковой миграцией в Верхнеуслонском районе Татарстана? Почему инвесторы вкладываются в строительство санаторно-курортного комплекса? Нужна ли району канатная дорога? Как привлечь резидентов в новые промпарки? Глава района Евгений Варакин рассказал главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.