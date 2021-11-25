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Петербург сможет достигнуть коллективного иммунитета к ковиду 15 января

По словам губернатора, в день в городе прививаются около 30 тысяч горожан. Петербург сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу уже 15 января.

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