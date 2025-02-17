Атака украинских дронов по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская", которая транспортирует принадлежащие США энергоресурсы, говорит о готовности президента Украины Владимира Зеленского сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта.
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