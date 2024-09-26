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Царьград

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Интернет-магазин "Плеер.ру" прекратил работу: Закрыты и офлайн-точки

Интернет-магазин "Плеер.ру" прекратил работу: Закрыты и офлайн-точки

Интернет-магазин «Плеер.ру» временно прекратил работу, закрыв также все офлайн-точки. Менеджеры массово уволились, компания не комментирует ситуацию.

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