«Главком»: почти 10 тысяч уехавших из Украины призывников не вернулись обратно

Временная следственная комиссия Верховной рады обнародовала отчет, согласно которому 9373 мужчины призывного возраста покинули Украину и не вернулись обратно Это почти 11% всех, кто получил разрешение на выезд, сообщило местное издание «Главком».
Временная следственная комиссия Верховной рады обнародовала отчет, согласно которому 9373 мужчины призывного возраста покинули Украину и не вернулись обратно Это почти 11% всех, кто получил разрешение на выезд, сообщило местное издание «Главком».
Свежие комментарии