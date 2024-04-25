В России создают серию плавучих дронов для подрыва мостов

В России разрабатывается линейка специальных ударных плавающих беспилотных аппаратов, которые предназначены для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.
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