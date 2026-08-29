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Мировое обозрение

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Почему Польша – друг украинских нацистов?

Почему Польша – друг украинских нацистов?

2026 год в Польше официально объявлен Годом Ежи Гедройца — человека, который умер почти четверть века назад, но чьи идеи до сих пор определяют восточную политику Варшавы.

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