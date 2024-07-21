До выборов в США еще длинный срок — Песков

До выборов президента США еще длинный срок — многое может поменяться, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снятие с предвыборной гонки США Джо Байдена, 21 июля Telegram-каналу Shot.
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