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FiNE NEWS

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Путин ответил на заявление Зеленского о закрытии неба над Россией и раскрыл ход переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, где ответил на вопросы журналистов, касающиеся конфликта на Украине и текущих переговоров.

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