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Женская Вселенная

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Работодатели предпочитают принимать на работу Львов по знаку Зодиака

Работодатели предпочитают принимать на работу Львов по знаку Зодиака

Работодатели предпочитают принимать на работу Львов по знаку Зодиака  Отношение российских работодателей к знаку зодиака соискателя В последнее время все больше компаний обращают внимание на астрологические характеристики соискателей при приеме на работу.

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