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Газета «Культура»

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В Ростовской области открылась выставка «1418 дней и ночей»

В Ростовской области открылась выставка «1418 дней и ночей»

Экспозиция рассказывает о боях на Миус-фронте и включает предметы быта и фотографии солдат. В Ростовской области на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» открылась выставка «1418 дней и ночей».

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