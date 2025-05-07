В Ростовской области открылась выставка «1418 дней и ночей»

Экспозиция рассказывает о боях на Миус-фронте и включает предметы быта и фотографии солдат. В Ростовской области на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» открылась выставка «1418 дней и ночей».
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