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Раскрыта личность погибшего в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Раскрыта личность погибшего в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве не выжил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Если у нас так обеспечивают безопасность военных и гражданских лиц, занимающих высокие военные, гражданские посты, широкую публичность и признание заслуг, то грош цена таким ФСБ, Контрразведки и другим силовым службам! Это получается, что Буданов в России действует свободно, как у себя дома, а мы только хороним и открываем уголовные дела! А на Украине все живехонькие- родственники повидимому нашим спецслужбам!!!
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