Раскрыта личность погибшего в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

АЖ

Александр Жигилий

Если у нас так обеспечивают безопасность военных и гражданских лиц, занимающих высокие военные, гражданские посты, широкую публичность и признание заслуг, то грош цена таким ФСБ, Контрразведки и другим силовым службам! Это получается, что Буданов в России действует свободно, как у себя дома, а мы только хороним и открываем уголовные дела! А на Украине все живехонькие- родственники повидимому нашим спецслужбам!!!