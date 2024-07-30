Кишинёвцы и кишинёвки на фото мастера 70-80-х годов  

Известный фотохудожник, преподаватель фотошколы прогрессивной классики Олег Канеев опубликовал на своей странице в соцсети ряд архивных фотографий, на которых он запечатлел жителей молдавской столицы в 70-80-х годах прошлого века.
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