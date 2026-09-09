Собянин подвел итоги работы МЦД-4 за три года

РИА Новости/Станислав Красильников Пассажиры совершили более 265 млн поездок по четвертому Московскому центральному диаметру за три года его работы.
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