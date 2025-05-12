В бундестаге заявили, что «коалиция желающих» не может влиять на переговоры

Условия «коалиции желающих» противоречат воле Вашингтона, а потому европейская инициатива вряд ли сможет долго оказывать влияние на переговорный процесс, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, 12 мая передает РИА Новости.
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