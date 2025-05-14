Новые антироссийские санкции не сработают без поддержки США, заявили в ЕС

Новые масштабные санкции, которые европейские лидеры грозились ввести против России, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине, столкнутся с серьезными политическими препятствиями и потребуют поддержки США.
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