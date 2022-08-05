Ростех

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  • сергей фролов
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Имя девушки – командира экипажа санавиации Ростеха будет внесено в Книгу рекордов России

Имя девушки – командира экипажа санавиации Ростеха будет внесено в Книгу рекордов России

В августе состоится официальное внесение в Книгу рекордов России имени 21-летней Алисы Куквиновой. Самая молодая в России командир экипажа двудвигательного вертолета работает в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Госкорпорации Ростех.

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