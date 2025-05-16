⚡️ В Нижнегорском районе проводили в последний путь бойца СВО Александр Маршаков родился в 1964 году.
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⚡️ В Нижнегорском районе проводили в последний путь бойца СВО Александр Маршаков родился в 1964 году.