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МОСИНФОРМ

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Московский театральный центр «Вишневый сад» открывает режиссерскую лабораторию

Московский театральный центр «Вишневый сад» открывает режиссерскую лабораторию

Режиссерскую лабораторию «Горький в зеркале времени» открывает Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина.

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