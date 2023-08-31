Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года (Марко Контерио)

Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года (Марко Контерио)

По данным журналиста Марко Контерио, француз готов подписать новый контракт до 2026 года. У сторон будет джентльменское соглашение об отступных, в случае выплаты которых Мбаппе сможет покинуть «ПСЖ» летом 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх