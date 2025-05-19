Поза, которая будет сжигать висцеральный жир, подтянет живот и поможет пищеварению

Висцеральный жир в области живота? Так тяжело от него избавиться, даже используя сложные и длительные упражнения! Но он не только влияет на состояние фигуры! Он делает живот объемным, выраженным, очень плотным.
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