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Царьград

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Призывает быть скромнее, но сам покупает одежду на полмиллиона. Грядет новый скандал?

Призывает быть скромнее, но сам покупает одежду на полмиллиона. Грядет новый скандал?

Недавний шопинг Никиты Кологривого в Дубае вызвал бурю эмоций и обсуждений в СМИ. Актер, известный своими спорными высказываниями, спустил полмиллиона на брендовые вещи, хотя в недавнем интервью блогеру Эльдару Джарахову заявлял, что сейчас не время для шика.

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