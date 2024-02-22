Призывает быть скромнее, но сам покупает одежду на полмиллиона. Грядет новый скандал?

Недавний шопинг Никиты Кологривого в Дубае вызвал бурю эмоций и обсуждений в СМИ. Актер, известный своими спорными высказываниями, спустил полмиллиона на брендовые вещи, хотя в недавнем интервью блогеру Эльдару Джарахову заявлял, что сейчас не время для шика.
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