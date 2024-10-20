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Царьград

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"Повар" из Америки: Документ в подбитом Stryker в Курской области раскрыл - вместо наёмников пошли кадровые военные

Вместо американских наёмников на стороне ВСУ уже пошли воевать вполне кадровые военные. Об этом свидетельствует недавняя находка - любопытный документ, сохранившийся относительно целым в подбитом нашими бойцами броневике Stryker.

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