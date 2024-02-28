Бастрыкин: покинувшие Россию артисты ответят по закону, когда вернутся

По его мнению, артисты высказываются против своей страны, чтобы угодить политике Запада.фото: t.me/sledcom_press--> Покинувшие страну знаменитости, дискредитирующие действия Вооружённых сил России из-за границы, в случае возвращения будут отвечать по закону.