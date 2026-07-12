Дело о теракте завели после гибели женщины при атаке БПЛА остановки в Энергодаре

Уголовное дело о теракте возбуждено после гибели женщины в результате удара БПЛА ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре (Запорожская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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