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Дело о теракте завели после гибели женщины при атаке БПЛА остановки в Энергодаре

Дело о теракте завели после гибели женщины при атаке БПЛА остановки в Энергодаре

Уголовное дело о теракте возбуждено после гибели женщины в результате удара БПЛА ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре (Запорожская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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