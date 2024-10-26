Осень прекрасна и привлекательна по-своему. Она несёт душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту! Для читателей старшего поколения был подготовлен музыкально-поэтический час ´Закружилась в небе осень´ с участием дуэта ´Лира´.