Осень прекрасна и привлекательна по-своему. Она несёт душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту! Для читателей старшего поколения был подготовлен музыкально-поэтический час ´Закружилась в небе осень´ с участием дуэта ´Лира´.
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