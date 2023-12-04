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Хоккеист "Рейнджерс" Панарин продлил результативную серию в домашних играх

Хоккеист "Рейнджерс" Панарин продлил результативную серию в домашних играх

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин продлил результативную серию в стартовых домашних матчах команды до десяти поединков, отличившись в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сан-Хосе Шакрс".

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