Хоккеист "Рейнджерс" Панарин продлил результативную серию в домашних играх

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин продлил результативную серию в стартовых домашних матчах команды до десяти поединков, отличившись в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сан-Хосе Шакрс".
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