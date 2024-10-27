Несмотря на то, что внешне менее чем через сутки после окончания парламентских выборов в Грузии ситуация в стране выглядит похожей […] The post Президент Грузии и гражданка Франции не признала итоги выборов appeared first on Медиакратия.
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