Липчанам выделят деньги на замену печного отопления на котельное оборудование

Правительство РФ приняло решение расширить параметры федерального проекта «Чистый воздух». Частные жилые дома в ряде российских регионов, в числе которых и Липецкая область, переведут с печного отопления на высокотехнологичное котельное оборудование.
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