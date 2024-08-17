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Новости Липецка

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Липчанам выделят деньги на замену печного отопления на котельное оборудование

Липчанам выделят деньги на замену печного отопления на котельное оборудование

Правительство РФ приняло решение расширить параметры федерального проекта «Чистый воздух». Частные жилые дома в ряде российских регионов, в числе которых и Липецкая область, переведут с печного отопления на высокотехнологичное котельное оборудование.

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