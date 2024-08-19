Осужденный за шпионаж в ДНР передавал данные сотруднику украинской полиции

Владимир Краснобаев, осужденный в Донецкой Народной Республике (ДНР) на 11 лет за передачу Украине координат Вооруженных сил России (ВС РФ), передавал данные сотруднику украинской полиции в поселке Курахово.
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