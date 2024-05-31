Республика Молдова отстает в выполнении некоторых рекомендаций

Республика Молдова входит в число 8 стран-членов Совета Европы, которые имеют задержки с выполнением рекомендаций четвертого оценочного раунда GRECO – Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы, которая касается парламентариев, судей и прокуроров.
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