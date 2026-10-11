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«Так играть гораздо веселее»: Капризов оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ

«Так играть гораздо веселее»: Капризов оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ

Кирилл Капризов набрал четыре очка и оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».

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