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Житель Самары незаконно израсходовал деньги своей несовершеннолетней дочери

О ситуации правоохранителям сообщила бабушка потерпевшей.Так, по информации прокуратуры, в надзорный орган поступило заявление жительницы Самары, которая сообщила о том, что со счета ее 14-летней внучки были израсходованы денежные средства.

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