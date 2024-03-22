Житель Самары незаконно израсходовал деньги своей несовершеннолетней дочери

О ситуации правоохранителям сообщила бабушка потерпевшей.Так, по информации прокуратуры, в надзорный орган поступило заявление жительницы Самары, которая сообщила о том, что со счета ее 14-летней внучки были израсходованы денежные средства.
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