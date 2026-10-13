Александр Полунин: из плена — обратно на Ил-2 Четыре месяца. Столько его не было в полку. В декабре 1943 года Александр Полунин вернулся в свой полк — с той стороны фронта, откуда возвращаются редко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван последний ...
- Назван последний ...
- Брюссель отказал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым