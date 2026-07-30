За долгие десятилетия Ольга так и не научилась готовить сладкую выпечку на одного человека. Руки сами собой отмеряли продукты по старой, давно укоренившейся мере: на полный противень, на большой стол, на семью, которой уже не существовало.
Думала, некому будет поздравить меня с семидесятилетием, но в полдень раздался неожиданный звонок
Комментарии
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Виктория Иванова
Да уж, на картинках всегда изображают таких страшненьких замарашек, что смотреть больно и невозможно поверить, что их замуж берут. 🥺
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1 м.
ВИ
Виктория Иванова
У матери была не гордость, а гордыня, а это смертный грех. Не по ейному дочь поступила и обрекла себя мама на одиночество и всем было от этого тяжко.
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1 м.
Элеонора Коган
Точно сказано - гордыня, глупо, да. вот и сидела одна. А дочь простила, научилась печь по маминому рецепту и приехала и внучку привезла мужа-умельца.И за могилой отца ухаживала. Может. теперь и наладится семейная жизнь у них.
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1 м.
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