Думала, некому будет поздравить меня с семидесятилетием, но в полдень раздался неожиданный звонок

Виктория Иванова Да уж, на картинках всегда изображают таких страшненьких замарашек, что смотреть больно и невозможно поверить, что их замуж берут. 🥺

ВИ Виктория Иванова У матери была не гордость, а гордыня, а это смертный грех. Не по ейному дочь поступила и обрекла себя мама на одиночество и всем было от этого тяжко.