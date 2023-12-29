Наркокартель устроил страшную месть восставшей против бандитов мексиканской деревне

В Мексике 14 человек похищены из деревни, которая восстала и убила членов картеля. Фермеры в Тескалтитлане в центральной Мексике, устав от вымогательств, преследовали членов банды и убили 10 ранее в этом месяце.
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