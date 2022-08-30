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Кудрин назвал Горбачева исторической личностью, давшей «новое дыхание» миру

Кудрин назвал Горбачева исторической личностью, давшей «новое дыхание» миру

Первый президент СССР умер на 92-м году жизни.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева и назвал его автором “нового мышления”, которое открыло “новое дыхание” не только стране, но и всему миру.

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