Кудрин назвал Горбачева исторической личностью, давшей «новое дыхание» миру

Первый президент СССР умер на 92-м году жизни.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева и назвал его автором “нового мышления”, которое открыло “новое дыхание” не только стране, но и всему миру.