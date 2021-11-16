Психолог рассказала, как распознать потенциального изменщика

Vsevolod

Единственная умная фраза в статье: "... изначально на измену человека толкает неудовлетворение базовых потребностей в отношениях". И это причина, а не "признак". Все остальное - ерунда. Много лет я жил с женщиной, секс с которой меня никоим образом не удовлетворял ни качественно, ни (особенно) количественно. В результате отношения в семье были не радужные. Не разводился исключительно из-за детей. Я их люблю и боялся, что мне запретят их видеть в отместку за развод. Зато гулял направо и налево, хотя жена об этом и не догадывалась (просто надо думать и планировать, а не быть дураком). Дети выросли, стали самостоятельными, я развелся, женился снова, и вот уже 11 лет даже мысль об измене не приходит. Потому что отношения прекрасные ВО ВСЕМ.