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В Свердловской области выросла зарплата, везет айтишникам и финансистам

Средняя зарплата свердловчан в мае достигла 97 145 рублей, увеличившись за год на 7,1%. Традиционно самые высокие доходы у айтишников — их зарплаты взлетели до 169 902 рублей до вычета налогов (+5,6% за год).

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