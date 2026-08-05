В Свердловской области выросла зарплата, везет айтишникам и финансистам

Средняя зарплата свердловчан в мае достигла 97 145 рублей, увеличившись за год на 7,1%. Традиционно самые высокие доходы у айтишников — их зарплаты взлетели до 169 902 рублей до вычета налогов (+5,6% за год).
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