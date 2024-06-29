1 миллион: Лада Дэнс погасила все долги перед налоговой

Певица Лада Дэнс сумела полностью погасить свои долги перед налоговой службой всего за полгода. В начале года экстравагантной певице Ладе Дэнс грозила блокировка банковских счетов и полный запрет на выезд за границу из-за задолженности ФНС в размере почти 1 млн рублей.
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