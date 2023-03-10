Аргументы недели

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Рогозин призвал российских чиновников и артистов перестать врать, что они «были на передовой» в зоне спецоперации

Рогозин призвал российских чиновников и артистов перестать врать, что они «были на передовой» в зоне спецоперации

Дмитрий Рогозин призвал отечественных чиновников и артистов перестать лгать, что они «были на передовой» в зоне специальной военной операции (СВО).

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