Гол и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

Успешная игра Павла Бучневича не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом». В ночь на 25 октября в Виннипеге прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии