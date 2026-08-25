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Казанда «Яңа дулкын» Халыкара конкурсы стеласын һәм истәлекле барельефын ачтылар

Бүген Казанның «Елмай» паркында «Яңа дулкын» («Новая волна») халыкара яшь башкаручылар бәйгесе стеласын һәм истәлекле барельефын ачтылар.

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