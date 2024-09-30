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Зеленский объяснил, что считает главным успехом поездки в США

Зеленский объяснил, что считает главным успехом поездки в США

Поездка в Соединенные Штаты прошла успешно, убежден глава киевского режима Владимир Зеленский. По его заверениям, Украине удалось сохранить поддержку со стороны обеих ключевых партий США — Демократической и Республиканской.

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