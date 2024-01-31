Байден опозорился, надев каску задом наперед

Джо Байден сфотографировался с рабочими, надев каску задом наперед МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию, надев строительную каску задом наперед на встрече с рабочими, свидетельствует фото, опубликованное в X сенатором Миннесоты Эми Клобушар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии